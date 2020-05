Coronavirus, in Italia 78 morti nelle ultime 24 ore 

Sono 78 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. Sale così a 32.955 il totale dei decessi, ma continua a calare il numero dei contagiati e dei pazienti in ospedale.

I ricoverati con sintomi sono 218 in meno rispetto a ieri, per un totale di 7.917. Altre 20 persone nelle ultime 24 ore sono uscite dai reparti di terapia intensiva, dove si trovano ancora 521 pazienti, mentre sono 44.504 (-2.070) le persone in isolamento domiciliare. In diminuzione anche il numero degli attualmente positivi (52.942, -2.358).

I dati dell'emergenza

In aumento, invece, il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza: sono 144.658 (+2.677). I casi totali sono 230.555 (+397). In tutto sono stati eseguiti 3.539.927 tamponi, i casi testati sono 2.253.252.