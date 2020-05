Coronavirus, Lopalco: "Incoraggiante 14 Regioni con 10 o meno casi"  

Sono "incoraggianti" i dati sull'andamento della pandemia, forniti oggi dalla protezione Civile. "I nuovi casi sono decisamente pochi, 397, di cui oltre la metà in Piemonte e Lombardia. E, soprattutto ci sono 14 Regioni che hanno notificato 10 e meno casi. Questo è un numero decisamente importante". Lo spiega Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'università di Pisa, all'Adnkronos Salute. "Ci sono ancora 78 decessi - dice Lopalco - questo perché ci sono ancora tante persone in terapia intensiva e in ospedale. Persone che si sono ammalate molte settimane fa. Purtroppo il dato dei decessi sarà l'ultimo a 'spegnersi'", conclude Lopalco.