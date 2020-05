Coronavirus Lombardia, +384 positivi 

In Lombardia sono attualmente positive al Covid-19 24.037 persone (-440) e da inizio epidemia 87.801, con 216 nuovi casi positivi ottenuti da 12.503 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore. Il totale di oggi, però, sale a 384, spiega la Regione Lombardia, perché vanno aggiunti 168 tamponi "effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'Ats di Bergamo negli ultimi sette giorni". I guariti sono +766.

Ci sono otto persone in meno ricoverate in terapia intensiva rispetto a ieri in Lombardia e il totale complessivo dei posti occupati da pazienti Covid-19 scende a 175, in costante discesa. Sale il numero dei ricoverati in ospedale, meno gravi, con un +4, portando il totale complessivo a 3.626 ricoverati. Le vittime invece aumentano ancora e nelle ultime 24 ore sono 58, per un totale complessivo di 15.954 nella sola Lombardia. Ieri erano state 22.

Nel dettaglio, sono 68 i nuovi positivi al Covid-19 della provincia di Milano, di cui 41 a Milano città per un totale di 22.832 positivi. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione Lombardia, a Bergamo sono 30 i nuovi casi, a cui si devono, però, aggiungere i 168 risultati positivi al tampone fatto a seguito di test sierologici ad opera di singoli cittadini.