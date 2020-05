Coronavirus, in India oltre 6mila nuovi casi 

In India sono più di 158mila i casi di coronavirus dopo 65 giorni di lockdown. I dati del ministero della Sanità parlano di 6.566 nuovi casi accertati e 194 decessi in 24 ore. Quest'ultimo dato è il secondo più alto mai registrato nel gigante asiatico, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano complessivamente 158.333 contagi e 4.531 morti. Sono invece, come riportano i media locali, 67.692 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.