Fase 2, Bassetti: "Dopo 4 settimane ospedali quasi vuoti, messaggio positivo"  

"Sono fiducioso e credo che dobbiamo andare verso la fase 3. Se guardiamo le 4 settimane passate, i nostri ospedali continuano a svuotarsi di pazienti Covid e lasciano posti liberi. E' un buon messaggio positivo. Da clinico, che ha visto la malattia in faccia, mi interessa molto che non cresca il numero dei ricoveri in terapia intensiva e molto meno quanti tamponi si sono fatti". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid della Regione Liguria, commentando i dati odierni della Protezione civile.

"Dobbiamo essere cauti, mantenere le misure che conosciamo: usare bene la mascherina quando serve, lavarci sempre le mani e rispettare il distanziamento sociale", ricorda Bassetti.

Il calo dei decessi, 70 rispetto ai 117 di ieri, 8 Regioni senza vittime e 4 con zero casi sono "segnali che danno grande fiducia per il presente e per la fase 3" sottolinea.

"Il dato dei 382 contagi della Lombardia potrebbe essere influenzato dal numero dei tamponi fatti e da dove e su chi vengono eseguiti - chiarisce Bassetti - In alcune Regioni si fanno tamponi su persone più a rischio, ad esempio in Rsa o sul personale sanitario. Mi risulta che la percentuale di tamponi positivi sul numero dei totali fatti, che è l'indicatore più importante che dobbiamo vedere, è veramente molto basso - conclude - il più basso mai visto fino ad oggi".