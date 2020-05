Covid, calo contagi dopo nuovo lockdown Seul 

Si è registrato un calo nel tasso dei contagi di Covid-19 in Corea del Sud dopo che sono state reintrodotte le misure di lockdown nella regione metropolitana di Seul. L'ultimo bilancio del ministero della Sanità di Seul parla infatti di 58 casi, contro i 79 di ieri. Il ripristino del lockdown, che ha portato alla chiusura dei parchi e delle istituzioni pubbliche nella capitale sudcoreana, è stato deciso dopo il nuovo record di casi di giovedì, il più alto da due mesi in questa parte. Anche il ministero dell'Istruzione è intervenuto per limitare i contagi, riducendo il numero degli alunni ammessi in classe, ovvero un terzo rispetto a quanti dovrebbero esserci a regime.

L'agenzia di stampa Yonhap ha spiegato che è stata confermata la terza parte della ripresa delle attività per il 3 giugno. Tutti i 58 nuovi casi riportati nelle 24 ore sono stati tutti segnalati della regione metropolitana di Seul. E' quindi salito a 11.402 il numero totale delle persone positive.