Meloni: "Al lavoro in monopattino? Ma dove vive 'sta gente?" 

"La cosa del monopattino è surreale, la pensano per decongestionare i mezzi pubblici: andiamo a lavorare in monopattino! Ma 'sta gente dove vive?". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo a Radio Radio.

"Io abito sul raccordo anulare, ci metto 40 minuti ad arrivare in centro in macchina. Come ci vado in monopattino? Come fanno i pendolari? Gli 800mila romani che vivono fuori dal raccordo anulare? - ha aggiunto la leader di FdI-. Fanno scrivere le norme a chi abita a via Condotti e va a lavorare a via del Corso. Il capo della task force abita a Londra, non ha mai messo piede in Italia da quando gestisce la task force e mi deve spiegare come vivere a San Basilio".