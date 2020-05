Coronavirus Lombardia, +210 contagi  

Sale a 88.968 il totale dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi, +210 rispetto a ieri (con l'indice rapporto con i tamponi giornalieri all'1,7%). Numeri in calo rispetto a 24 ore fa, quando i nuovi positivi registrati erano stati 221. Gli attualmente positivi a Covid-19 sono invece 20.996 (-813). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione.

In 24 ore sono inoltre decedute 33 persone, per un totale complessivo di 16.112. I pazienti guariti/dimessi rispetto a ieri sono invece 990 per un totale di 51.860. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 170 (-2) mentre i ricoverati non in terapia intensiva 3.131 (-176). Quanto al numero di tamponi effettuati se ne registrano +12.427 per un totale complessivo di 753.874.

In particolare, cala il numero di positivi al coronavirus a Milano. In provincia se ne registrano +32 per un totale di 23.076 mentre in città sono +13 per un totale di 9.788. Ieri l'aumento era stato +62 in provincia e +25 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo i positivi sono 13.366 (+43), a Brescia 14.768 (+44), a Como 3.853 (+13), a Cremona 6.459 (+11), a Lecco 2.743 (+7), a Lodi 3.474 (+6), a Mantova 3.357 (+12), a Monza 5.518 (+4), a Pavia 5.338 (+10), a Sondrio 1.463 (+3) a Varese 3.619 (+25) e 1.934 in corso di verifica.

