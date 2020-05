Coronavirus Lazio, a Roma 8 nuovi casi 

“Oggi registriamo un dato di 13 casi positivi nelle ultime 24 ore e continuano a crescere i guariti che sono stati 78. A Roma ci sono otto nuovi casi". Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Grande la preoccupazione per stazioni e aeroporti come Termini, Fiumicino e Ciampino - sottolinea - mentre proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’, con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti. I decessi sono stati 7 nelle ultime 24 ore mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 256mila".