Coronavirus, in Italia 60 morti nelle ultime 24 ore 

La piccola chef che rallegra i birmani durante il lockdown

Yangon, 1 giu. (askanews) - Dalla zuppa di pesce gatto alle rane fritte piccanti, le lezioni di cucina di un bimba di 8 anni in pigiama e cappello da chef fanno divertire i birmani, ancora oggi costretti a rimanere a casa per il lockdown a causa dell'emergenza sanitaria. Nascosti sotto la cuffia lunghi capelli neri, Moe Myint May Thu, in arte "Piccola chef": "Sono piccola Chef, o Moe Myint May ...