Covid, Pregliasco: "Fuocherello che si sta spegnendo" 

Conte: da Austria e Grecia misure discriminatorie inaccettabili

Roma, 3 giu. (askanews) - Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte le restrizioni sui viaggi minacciate o annunciate da Austria e Grecia nei confronti dei turisti italiani sono "decisioni discriminatore inaccettabili". "In realtà non vi è motivo che l'Austria, la Grecia o altri paesi adottino misure discriminatorie nei confronti dell'Italia. Non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo ...