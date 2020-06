Salvini: "Taglio burocrazia e riforma fisco? Sfidiamo Conte" 

"ll presidente del Consiglio parla di taglio alla burocrazia e riforma fiscale? Bene, la Lega ha già presentato in Parlamento due progetti di legge su cui lo sfidiamo". Così Matteo Salvini, in un video pubblicato su Facebook. "Il primo - spiega - è per il 'Modello Genova' con burocrazia zero per terminare tutte le opere pubbliche sospese da troppo tempo, l'altro è la flat tax: pagare meno per pagare tutti, uno shock fiscale per aiutare 10 milioni di lavoratori italiani, famiglie e imprese".

"Se ci ascolta fa il bene del paese, se continua a far tutto da solo, come ha fatto nei mesi passati fa il male dell'Italia", conclude Salvini.