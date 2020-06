Coronavirus, in Brasile oltre 34mila morti: superata l'Italia  

In Brasile nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.473 vittime a causa di complicanze causate dal coronavirus, portando a 34.021 le persone morte dopo aver contratto l'infezione. Lo riferisce il ministero della Sanità del Brasile, portando il Paese al terzo posto al mondo per numero di vittime per Covid-19 e superando l'Italia. Il numero di morti registrato in Brasile è il più alto, per il quarto giorno consecutivo, e colloca il Paese dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna nel conteggio delle vittime.

In merito al numero dei casi, in Brasile si sono registrati 614.941 contagi, oltre 30mila in più rispetto a ieri. Il Paese resta al secondo posto al mondo per numero di casi dietro agli Stati Uniti. Il coronavirus si è diffuso nel 72 per cento delle città brasiliane. A essere maggiormente colpito è lo stato di San Paolo con 129.200 casi e 8.560 morti.