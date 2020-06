Covid, in Svezia oltre 1000 nuovi casi per terzo giorno consecutivo 

Continuano ad aumentare i nuovi contagi di Covid-19 in Svezia, con 1.056 casi denunciati nelle ultime 24 ore. E' il terzo giorno consecutivo che sono confermati più di mille nuovi contagi. Mercoledì, i nuovi casi erano stati 2.214, giovedì, 1.084. L'agenzia sanitaria nazionale ammette che l'aumento non può essere interamente spiegato con il maggior numero di test effettuati. La Svezia è stato uno dei pochi Paesi a non introdurre un lockdown. I nuovi casi sono concentrati nella Svezia Occidentale e fra i giovani.