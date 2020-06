Scuola, via libera della Camera: il provvedimento è legge 

Con 245 voti favorevoli e 122 contrari la Camera ha definitivamente convertito in legge il decreto per la conclusione dell'anno scolastico, l'avvio del prossimo e lo svolgimento degli esami di maturità. I lavori sul provvedimento ieri erano proseguiti oltre le due di notte. Vera e propria maratona, quindi, prima del via libera definitivo di questa mattina e dopo il tenace ostruzionismo di Lega e Fdi.