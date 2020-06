Fontana: "Camici? Donati da mio cognato" 

La Geneva Chamber Orchestra suona dal vivo l'Eroica di Beethoven

Ginevra, 8 giu. (askanews) - La Geneva Chamber Orchestra si è esibita dal vivo in "Reunion", uno spettacolo gratuito per festeggiare la riapertura delle sale concerto in Svizzera, mentre i paesi continuano ad allentare le misure restrittive anti-coronavirus. Il segretario generale della Geneva Chamber Orchestra, fondata nel 1958, Frédéric Steinbruechel: "Per noi, è uno stato mentale assolutamente ...