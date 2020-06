Le Foche: "Riduzione netta del virus in circolo" 

"Oggi vediamo una riduzione netta del virus che circola nella popolazione, con differenze nelle varie regioni che però c'era già". Così Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Abbiamo subito una restrizione della libertà personale e i comportamenti degli italiani sono stati responsabili. Questo è un virus importante che ha messo a dura prova tutto il mondo. Ci siamo comportati in modo responsabile, siamo riusciti a mantenere un livello di attenzione anche oggi. L'attenzione va mantenuta ma il risultato c'è stato", aggiunge l'immunologo.

Adesso "c'è qualche focolaio, useremo il secchio con l'acqua e lo spegneremo. Non c'è più l'incendio". Quanto ad una possibile seconda ondata in autunno, l'immunologo spiega: "non lo possiamo sapere perché questo è un virus nuovo; dobbiamo essere pronti e attenti".