Silvestri: "Discesa virus rallenta, occhio a prossimi giorni" 

"Anche oggi scende il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 in Italia (da 286 a 282, e siamo ormai al 6.9% del valore di picco). Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 4.864 a 4.729, quindi di altre 135 unità) mentre i casi attivi totali scendono da 35.262 a 34.730, quindi di altre 532 unità. Devo dire che negli ultimi due giorni la discesa di questi numeri è un po' rallentata; potrebbe essere semplicemente l'effetto weekend, ma guardiamo ai numeri di domani e dopodomani con grande attenzione". Lo afferma il virologo Guido Silvestri docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, nella sua rubrica social 'Pillole di ottimismo'.