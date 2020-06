Covid, Russia supera 6mila morti. Mosca allenta lockdown 

Superati i seimila morti per complicanze legate al coronavirus in Russia, dove sono stati parzialmente riaperti i confini nazionali e dove a Mosca sono state allentate le misure di lockdown introdotte per limitare la diffusione dell'infezione. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che hanno parlato di 171 morti in più rispetto a ieri portando a 6.142 il totale delle vittime. Sono inoltre 8.595 i nuovi casi di coronavirus, aggiornando così a 485.253 il totale delle persone contagiate.

Allentato intanto da oggi a Mosca il lockdown imposto per contenere la diffusione. ''La vita riparte'', ha titolato il quotidiano XX, mentre per altri media la decisione ha ''ragioni politiche e non mediche''. Riapriranno, seppur parzialmente, anche le frontiere della Russia per chi ha bisogno di recarsi all'estero per cure mediche o per chi deve recarsi in territorio russo per motivi di salute. Le frontiere russe erano state chiuse lo scorso 30 marzo.