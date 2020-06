Vacanze, Grecia riapre all'Italia 

A Roma riapre il Pantheon, turisti in fila per visitare il monumento

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2020 A Roma riapre il Pantheon, turisti in fila per visitare il monumento Nella Capitale riapre il Pantheon. Mascherine obbligatorie, ingressi contingentati, misurazione della temperatura e gel disinfettante per i visitatori che vogliono ammirare la bellezza di uno dei monumenti simbolo di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev