Silvestri: "Qualche errore, ma Oms va presa sul serio" 

Assoluzione in appello

Martina, Vanneschi: "Io innocente minacciato e guardato male, " VIDEO 3

"Sono stati nove lunghi mesi nei quali ne ho sentite di tutti i colori, sono stato minacciato e guardato male". Luca Vanneschi, assolto per il caso della morte di Martina Rossi, parla della sua innocenza stabilita dalla corte di appello di Firenze e di come ha trascorso il periodo in cui è stato indagato e imputato. Una vicenda che, dice, lo ha rovinato anche sul fronte economico e del lavoro. ...