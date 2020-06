Dl Rilancio, bonus occhiali e lenti in emendamento 

Arriva il bonus da 50 euro per l'acquisto di occhiali e lentine per le fasce di reddito più basse. Uno degli emendamenti segnalati del dl Rilancio in esame alla Camera prevede al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Covid in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore Isee non superiore a 15.000 euro annui un contributo per il 2020 in forma di 'voucher' una tantum di importo pari a 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive nel 2020.