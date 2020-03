Coronavirus, maestra positiva a Montevarchi: 50 in isolamento tra bambini, colleghi e operatori

Coronavirus, primo caso positivo nel comune di Montevarchi. Lo ha annunciato questa mattina, venerdì 13 marzo, su Facebook il sindaco Silvia Chiassai Martini. Si tratta di una insegnante di Figline Valdarno, che insegna all'istituto comprensivo Magiotti di Montevarchi alla scuola primaria Leonardo da Vinci.

Messi in isolamento domiciliare cinquanta tra bambini, insegnanti e personale scolastico fino al 17 marzo. Il sindaco, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Asl, fa sapere che i cinquanta saranno tenuti sotto controllo quotidianamente e sottoposti ai controlli del caso.

"Chiedo ai cittadini di stare a casa", raccomanda il sindaco di Montevarchi. "Le direttive sono sempre più strette e la polizia municipale è chiamata a fare controlli sul rispetto della chiusura degli esercizi e sui comportamenti dei cittadini. Ci si può recare fuori solo per motivi di lavoro, sanitari o di necessità. Non si può andare a fare la spesa in un altro comune e si può uscire solo con una certificazione valida. Sono state fatte sanzioni pesanti nei territori vicini, vi chiedo anche di non frequentare parchi pubblici e passeggiare in zone di campagna in gruppo. Solo in maniera individuale e se indispensabile".