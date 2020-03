Coronavirus, nuovo numero verde per l'emergenza. Informazioni: oltre mille telefonate al giorno alla Asl

Si potenzia ancora il servizio della Asl per rispondere alle tante domande sull'emergenza Coronavirus. Oltre mille, infatti, sono le chiamate ricevute ogni giorno fino ad oggi. La Sud Est ha quindi attivato un altro numero verde: si tratta dell'800 050 529, che si aggiunge al già esistente 800 579 579. Entrambi i numeri verdi hanno a disposizione dieci linee telefoniche attive contemporaneamente dalle 8 alle 20 di tutti i giorni (anche festivi). I due numeri sono dedicati a coloro che sono stati in contatto con persone positive al virus o a chi è rientrato da Cina, Hong Kong, Singapore, Iran e Corea del Sud. Inoltre la Asl Toscana Sud Est ha attivato il servizio di messaggistica istantanea di whatsapp a cui sottoporre domande, il cui numero è 366-6382531. I cittadini, per comunicare la presenza sul territorio della Asl Toscana Sud Est ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione e per evitare d'intasare le linee telefoniche, possono utilizzare l'email rientrocina@uslsudest.toscana.it.