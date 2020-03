Arezzo, Coronavirus: acqua santa dall'Ape alle case, prete spiega la sua benedizione

“Affacciatevi alla finestra, vi benedico dalla strada con l’acqua santa”. L’emergenza aguzza l’ingegno anche degli uomini di fede. A Castiglion Fibocchi don Adriano Ralli, 74 anni il prossimo aprile, ha organizzato per domani una benedizione delle case lecita, nonostante il divieto scattato con le restrizioni per contrastare l’epidemia.

“Passerò per le strade del paese con il mio Porter della Piaggio e darò la benedizione a case e negozi per dare un segno di speranza e fare gli auguri di Pasqua”, annuncia il sacerdote del popoloso centro in provincia di Arezzo. Don Adriano, che si definisce un “prete di campagna”, come ogni sacerdote soffre per l’impossibilità di raggiungere la sua gente nelle abitazioni, come tutti gli anni. Aveva iniziato, ma si è dovuto fermare.

“Ho quattro taniche di acqua di Lourdes. Nel giorno di San Giuseppe, domani, che è il patrono del paese, ne userò un po’”. Più avanti il sacerdote si sposterà anche nelle frazioni di Castiglion Fibocchi: Meliciano, Gello Biscardo, Pieve San Giovanni. “Lo comunicherò per tempo alla popolazione, voglio raggiungere tutti in questo modo per tener vivo anche il senso di comunità. Fin da ora auguro una buona Pasqua. Affidiamoci alla Madonna, che ci faccia scappare presto da questa situazione.”

Don Adriano ha studiato con cura ogni aspetto della benedizione itinerante con l’Ape: anche la distribuzione dei fogliettini con la preghiera delle famiglie. “E’ una tradizione alla quale non voglio rinunciare e allora ho pensato di lasciarli all’edicola del paese, dove ognuno potrà andare a ritirare il ricordino”. Le edicole, come farmacie e tabaccherie, sono esentate dalla chiusura imposta a tutti i negozi. Risolto in questo modo il problema della consegna di persona, del contatto fisico che di questi tempi non si può.

Don Adriano è un’istituzione per Castiglion Fibocchi. Da quasi mezzo secolo (1971) è il pastore delle anime di qui. La Quaresima e la Pasqua sono momenti forti, stavolta però sono sconvolti dagli eventi. Dal virus maledetto. L’obbligo del “tutti in casa”, le chiese chiuse, la battaglia contro il Covid-19, però, non devono far perdere le buone usanze tramandate da generazioni. Il senso di appartenenza e, dice don Adriano, la fede. Lui sta già pensando qualcosa per la domenica delle Palme. Vedremo. “Ma una rinuncia i miei parrocchiani dovranno farla... ero solito dare i cioccolatini ai miei parrocchiani, non sarà possibile e mi dispiace”. Perdonato.

Luca Serafini