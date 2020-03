Arezzo, Coronavirus: i controlli con il drone, il dilemma di chi pratica sport all'aperto

Uno come Fabio Sinatti che ha dedicato e dedica la vita alla corsa a piedi, tra maratone, mezze maratone e campestri, resta sbalordito davanti al possibile divieto ad ogni attività motoria esterna. Il ministro allo sport Spadafora, per ora si è limitato ad una accorata raccomandazione: “Evitare ogni attività sportiva all’aperto”.

Il divieto assoluto potrebbe essere il passo successivo. “Sarebbe una misura molto forte, comprensibile per le città dove possono verificarsi affollamenti, un po’ meno nelle nostre realtà, in campagna. Uscite di corsa a piedi individuali, in solitaria, sono sicure. L’unica attività motoria che si può esercitare. Anche io in questi giorni sono andato, in zone isolate, da me”. Un eventuale provvedimento, qualora scattasse, sarebbe difficile da sopportare per molti che non riescono a rinunciare alla passeggiata, alla corsetta, al footing. Ma la situazione è grave e ci sta tutto.

“Le restrizioni sono doverose e dobbiamo rispettarle” prosegue Sinatti, direttore sportivo della Polisportiva Policiano, motore e simbolo del movimento podistico ad Arezzo e oltre. “Ne ho piena consapevolezza e anche ieri sono intervenuto per fermare un gruppo di ragazzi che cercavano di giocare a calcio in un’area verde. Dobbiamo avere rispetto per noi stessi e per gli altri, dobbiamo fare rinunce per uscire da questa situazione prima possibile. Il senso di responsabilità e il buon senso devono guidare tutti in questa fase”, conclude Sinatti. Analoghi tormenti, nel mondo dei ciclisti.

Intanto i controlli proseguono e ad uscire di casa senza reali motivazioni (lavoro, salute, necessità) sono troppi. Altre 40 le denunce per inosservanza al provvedimento dell’autorità, che si aggiungono alle 172 precedenti: siamo a 212. Per alcuni c’è anche la denuncia per false attestazioni. Regolarmente chiusi tutti i negozi controllati.

E ad Arezzo l’amministrazione comunale sta pensando di attivare un sistema di controllo aereo attraverso i droni per monitorare i parchi e le aree verdi e giardini pubblici. La misura potrebbe scattare a stretto giro, forse già oggi. Già da domenica scorsa è scattata la chiusura dei parchi cittadini. Evitare gli assembramenti è la parola d’ordine. Da mercoledì 18 marzo niente visite ai propri defunti nei cimitero cittadino e delle frazioni.

Luca Serafini