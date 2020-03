Arezzo, Coronavirus: morto uomo di Sestino. Controlli, nuovo record di denunce in un giorno: 79

Coronavirus, sale a tre il numero di pazienti deceduti all'ospedale di Arezzo con il Covid-19. La persona morta è un uomo di 78 anni, di Ponte Presale nel comune di Sestino. Era ricoverato da alcuni giorni dopo essere risultato positivo al tampone, proveniente da una zona geografica della provincia di Arezzo, vicino al confine Emilia Romagna e Marche, dove la diffusione del Covid-19 è stata più aggressiva.

L'altro deceduto, nei giorni scorsi, è il 91enne di Badia Tedalda. Al San Donato di Arezzo era morto anche un uomo di Piancastagnaio (Siena). In precedenza un sessantenne aretino malato terminale di tumore, era risultato positivo al tampone effettuato per consentire la donazione della cornea. Ma questo caso non viene inserito nelle statistiche elaborate dalla Regione e inviate al Ministero.

Intanto sul fronte dei controlli per far rispettare i divieti imposti dai decreti del Governo, nella giornata di domenica 22 marzo sono state 79 le denunce penali per inosservanza al provvedimento dell'autorità. Il conteggio delle denunce sale quindi ancora. Mai si era registrata nelle 24 ore una cifra così alta, segno dei controlli stretti sul territorio e del fatto che ancora molti si spostano senza motivi di lavoro, salute o necessità. Il Comune di Arezzo ha messo in campo anche i droni per monitorare dall'alto la situazione in certi punti della città, dove oltre al mancato rispetto delle restrizioni ci sono pure fenomeni di microcriminalità.