Arezzo, Coronavirus: addio alla maestra Patrizia. Scuola, volontariato, teatro

E’ morta la maestra delle elementari contagiata da Coronavirus. Patrizia Bernacchioni aveva 64 anni. Insegnante di sostegno al comprensivo “Magiotti” di Montevarchi (alla primaria “Leonardo da Vinci”), in uno degli ultimi post sul suo profilo facebook aveva condiviso le preoccupazioni per il maledetto virus. Era residente nella zone del Porcellino, per pochi metri nel comune di Figline Incisa, ma era originaria di San Giovanni, molto conosciuta e stimata. La piangono in tantissimi tra Montevarchi, San Giovanni, Cavriglia. Sui social si affollano i ricordi, le frasi di cordoglio. Colleghe, famiglie, sindaci, associazioni, tra cui “I ponti”, nata in seno al suo quartiere.

Il male se l’è portata via dopo una battaglia durata una ventina di giorni, condotta lontano dai suoi cari, in una sala di rianimazione dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Il contagio pare abbia avuto origine da contatti avuti con dei lombardi durante una festa. Patrizia Bernacchioni lascia il marito Graziano Gioli, dirigente nel settore giovanile della Sangiovannese e della Marzocco Sangiovannese, i figli Gianluca, imprenditore, Chiara, anche lei insegnante al comprensivo “Masaccio” e i nipoti. Commosso il direttore dell’ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo.

E’ addolorata la dirigente dell'istituto “Raffaello Magiotti”, Laura Debolini, che ricorda così la maestra: “L’ho conosciuta solo quest’anno, ma posso dire che era una persona di grande valore, non passava inosservata per dedizione al lavoro e capacità di collaborazione con i colleghi. Un'ottima insegnante. Patrizia ha lasciato il segno in positivo tra alunni e colleghi. Siamo sconvolti”. Patrizia Bernacchioni sarà ricordata dalla scuola. “Valuteremo il modo migliore, ha dato tanto al’istituto. Gli alunni sono stati avvertiti e c’è grande tristezza”, aggiunge la dirigente.

Dopo il tampone positivo, alla Magiotti erano stati messi in quarantena in 50 tra bambini e insegnanti. Sono usciti dall’isolamento il 17 marzo. Per la maestra il calvario è proseguito. In segno di lutto oggi tutti i docenti osserveranno una giornata di silenzio sospendendo la didattica a distanza. Patrizia si era anche avvicinata al teatro con la compagnia “Gli squinternati” e con l’associazione “Masaccio”, anche se era la sezione sangiovannese del Calcit la realtà alla quale si dedicava di più: “Con la sorella Rossana era in sezione da anni”, ricorda la responsabile Laura Cantini, “ed era molto attiva in tutti gli eventi”. Al cordoglio di Cantini si aggiunge quello del presidente del Calcit Valdarno Piero Secciani.

Michele Bossini - Fulvio Bernacchioni