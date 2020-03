Arezzo, Coronavirus, Cristiano Romani dal letto d'ospedale: "Sono in buone mani, la battaglia continua"

Coronavirus, una settimana di ricovero in Malattie Infettive per Cristiano Romani, 46 anni, infermiere del 118 di Arezzo, politico della Lega e presidente dell'Associazione Cultura Nazionale. Continua la lotta contro il Covid-19. Segni di miglioramento, da interpretare con cautela e fiducia, lungo il percorso di una sfida da vincere completamente. Era sabato 21 marzo quando Romani si sentì male, durante il servizio in ambulanza: febbre e difficoltà respiratorie. Poi il tampone.

In questi giorni su facebook ha risposto al fiume di messaggi che gli sono pervenuti dopo che il Corriere di Arezzo aveva dato la notizia del suo ricovero.

"Cari amici, volevo ringraziarVi. Tutti. Dal profondo del mio cuore per l'affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato da quando, questo Sabato, il maledetto Coronavirus ha preso possesso del mio fisico, del mio corpo, ma non della mia mente", ha scritto Cristiano Romani su suo profilo, dove nonostante il virus ha mantenuto vivo il suo spirito critico, esprimendo anche perplessità su certe scelte politiche, e formulando la sua vicinanza a Guido Bertolaso, pure lui contagiato dal Coronavirus.

"Siete stati migliaia. In qualsiasi forma possibile" prosegue il post di Cristiano Romani. "E quando non siete riusciti a raggiungere me, avete chiamato e scritto a Sonia. Anche lei, purtroppo, è in quarantena, ma sta bene ed è felicissima di rispondere a tutti voi. La voglio abbracciare forte perché non è un periodo facile. Soprattutto per lei. Non voglio fare alcun elenco, ma il Vostro calore umano mi ha travolto, emozionandomi. Nel profondo del mio animo. Non vi posso dire come sto perché le cose cambiano repentinamente e quindi, ci vuole molta pazienza".

Altre figure del 118 sono state contagiate dal Covid-19, anche il responsabile dell'Emergenza Urgenza dell'area vasta Arezzo Siena Grosseto, Massimo Mandò.

Da professionista impegnato nel settore della sanità e come paziente, Romani sottolinea: "Sono davvero in buone mani. Il Reparto di Malattie Infettive di Arezzo è davvero una eccellenza. Con in testa il suo Primario dottor Tacconi, che voglio ringraziare insieme a tutto il suo staff di Medici, colleghi infermieri, operatori sanitari e collaboratori."

La tenacia del paziente, dagli amici definito "Guerriero": "La battaglia è lunga. Ma la sconfitta NON è contemplata. Vi mando un caro saluto, che però non racchiude tutto ciò che vorrei dirvi, perché forse non esistono le parole per descrivere le emozioni che avete provocato dentro di me. Ci vediamo presto. Ciao".