Coronavirus, ottavo decesso alla Rsa di Bucine: morta una 90enne

Ottavo decesso alla casa di riposo di Bucine "Fabbri Bicoli". Non ce l'ha fatta una anziana donna di 90 anni che era ospite della Rsa e risiedeva al piano Zero, quello dove si erano manifestati i primi contagi e poi divenuta ala per concentrare i pazienti Covid all'interno della struttura assistenziale per anziani.

La ospite 90enne, come ha reso noto la Asl Toscana Sud Est, è morta la notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile in seguito alle complicazioni del suo stato di salute a causa del Coronavirus.

Salgono quindi a otto i decessi per Covid19 tra gli anziani ospitati nella Rsa di Bucine.