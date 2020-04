Coronavirus, il governatore Enrico Rossi: "Gli isolati positivi a casa vadano negli alberghi sanitari"

"In Toscana abbiamo 3500 persone positive a casa in quarantena". L'annuncio è del governatore della Toscana, Enrico Rossi, che tramite Facebook invita i positivi a considerare l'ipotesi di trasferirsi "nell'albergo sanitario un tipo di cura intermedio più adeguato del domicilio, grazie al monitoraggio costante e alla visita quotidiana di un infermiere e di un medico assicurata in queste strutture". "Con la nuova ordinanza - puntualizza il governatore - invitiamo chi è in isolamento nel proprio domicilio ad accettare l'offerta alberghiera delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), nel rispetto di sé e degli altri". Intanto in diversi comuni della Toscana sta iniziando la distribuzione delle mascherine.

