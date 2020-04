Coronavirus: due nuovi casi nell'Aretino, per entrambi isolamento a casa

Coronavirus, Lamorgese: controllate 5,6 milioni di persone

Roma, 8 apr. (askanews) - "Sono ad oggi 5,6 milioni le persone controllate, su tutto il territorio nazionale, dalle forze di polizia da quando sono entrate in vigore le misure di contenimento per fare fronte alla diffusione del contagio dal coronavirus. Sono oltre 200 mila le violazioni conteste e 10 mila le sanzioni amministrative emesse. Sono inoltre quarantasei le persone denunciate per falsa ...