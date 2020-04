Coronavirus, ad Arezzo scattata la sanificazione lungo i marciapiedi con i getti di vapore a 140 gradi

Sono scattate anche ad Arezzo le operazioni di sanificazione e igienizzazione grazie all'utilizzo di un macchinario capace di emettere vapore a 140 gradi. Il servizio è stato svolto da Sei Toscana su richiesta dell'amministrazione comunale. "Abbiamo scelto di non fare questo tipo di interventi sulle strade - ha sottolineato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli - ma su marciapiedi, loggiati, panchine, cassonetti, piazzali prospicienti le farmacie, ai supermercati e agli esercizi commerciali aperti, luoghi che i cittadini frequentano di più. Anche nelle situazioni di emergenza bisogna avere razionalità". Il servizio ha riguardato quelle zone della città dove si registra una certa frequentazione. In particolare: piazzale della Repubblica, quindi l'area della stazione ferroviaria e il terminal dei bus, via Guido Monaco, le fermate degli autobus lungo via Guido Monaco, via Garibaldi presso la Misericordia, Corso Italia soprattutto intorno a farmacie e istituti bancari, la farmacia di Campo di Marte, i tratti di via Vittorio Veneto interessati da negozi alimentari e farmacia, le Poste di via Nazario Sauro, piazza Zucchi.