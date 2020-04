I positivi da Coronavirus in Toscana sono aumentati di 231 unità nella giornata di sabato 11 aprile 2020. Il totale dei contagiati complessivo dall'inizio dell'epidemia è arrivato a 6.958. I tamponi eseguiti in un giorno sono stati 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756. Il Covid 19, nella quarta regione d'Italia per numero dei tamponi effettuati, continua a provocare morti, che nella giornata di venerdì sono stati 46. Fra questi, come annunciato dalla Federazione nazionale, c'è anche un farmacista della provincia di Firenze. "Colpito dal Coronavirus - si legge in una nota - si è spento Antonio Tilli, direttore della farmacia comunale di Pontassieve (nella foto la chiese dalla cittadina fiorentina), il settimo collega che dobbiamo piangere dall'inizio dell'epidemia". Al cordoglio si è unito il sindaco di Pontassieve, Monica Marini. "Non ci sono molte parole in questi casi - ha scritto il sindaco in un post su Facebook - Posso solo esprimere il più profondo cordoglio di tutta l'Amministrazione per la scomparsa di Antonio. Il mio pensiero è alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici della farmacia comunale che sono stati sempre in prima fila in tutta questa emergenza, con dedizione, sacrificio e impegno, e a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancherà, Antonio, e appena potremo, troveremo il modo per ricordarlo, tutti insieme".