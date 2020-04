Coronavirus, il dottor Ognibene: "Con l'esame degli anticorpi, possibilità di fare 190 test ogni ora"

Ottomila e 400 tamponi eseguiti ad Arezzo dall’inizio dell’emergenza, ma in tutto diecimila quelli gestiti (considerando l’attività in parte svolta per il laboratorio privato). E uno standard di 400/500 test che vengono elaborati in media, nell’arco di dieci sedute. Con un personale attivo h24 e task force Covid composta da 15-16 persone (tra parte esecutiva e amministrativa).

I dati sono quelli dell’area dell’ospedale San Donato di Arezzo che si occupa delle Analisi Chimiche e Cliniche, diretta dal dottor Agostino Ognibene. Un laboratorio in parte convertito per la pandemia Covid 19, riadattando locali e strutture di emergenza già parzialmente attive e a disposizione per la diffusione dal 2018 del superbatterio Ndm New Dehli. Un sito, che fa di Arezzo un punto di riferimento e di eccellenza a livello toscano. Che però ogni giorno fa i conti con una condizione imprevedibile e complessa.

Le criticità emerse con i ritardi nelle risposte dei tamponi hanno colpito in fin dei conti in primis tale struttura, che ha dovuto farvi fronte “inventando” soluzioni alla carenza di reattivi (reagenti) per la “lettura” dei test. Un problema, che chiaramente non è solo locale. “Purtroppo la carenza dei reattivi, che non è solo aretina ma nazionale, è ciò che ci ha posto limiti importanti. Se fossimo supportati da forniture adeguate, da rifornimenti rispondenti alle effettive necessità, avremmo le potenzialità per eseguire fino a mille tamponi al giorno, nella Asl Toscana Sud Est. Con il giusto rifornimento potremmo gestire anche il sovraccarico. Invece, ci siamo ritrovati a dover dare risposte alle esigenze ospedaliere e a quelle territoriali (con i focolai emersi) e avere più esigenze contemporaneamente non supportati da una logistica adeguata dei rifornimenti ci ha messo al palo”.

Come sottolinea il dottor Ognibene, “la campagna epidemiologica per escludere i focolai ha richiesto una indagine più insistente, per evitare conseguenze di grave entità. Ora stiamo cercando di metterci in pari, entro venerdì lo saremo”.

Le esigenze emerse in queste settimane del resto sono state diverse. “Siamo immersi nella attività per così dire di routine, con la sorveglianza territoriale, le Rsa, le persone che arrivano in urgenza al pronto soccorso o quelle cliniche. Finché non si saranno spenti tutti i focolai, ci assorbiranno molto. C’è poi la necessità di fare test per garantire gli accessi ordinari in ospedale, ma con pazienti liberi da Covid. E, infine, la parte delle analisi sugli anticorpi, con dosaggio rapido o quantitativo”.

E da qui potrebbero arrivare interessanti risposte. “Riceveremo a breve le macchine e a quel punto non ci saranno più problemi di ritardi. Potremo fare fino a 190 test ogni ora con l’esame quantitativo. A quel punto davvero riusciremo a fare test a tappeto su tutta la popolazione. Stiamo affilando i coltelli...”, commenta con entusiasmo il dottor Ognibene.

Che però, oltre a fare i conti con difficoltà tecniche e una condizione del tutto nuova, anche professionalmente, si ritrova anche ad affrontare la questione paura, in un ambiente dove il livello di rischio di contagio è tra i più alti, per l’esposizione al virus. “Stappare un tampone positivo, soprattutto se non è ‘inattivato’, può essere pericoloso. Lavoriamo protetti, nonostante tutto sia stato costruito in pochissimo tempo. Ma le mille paure di ammalarci, le ansie, non possono non esserci. Non solo per noi stessi - confida il responsabile del Laboratorio - ma anche per i nostri familiari, per i nostri figli, quando torniamo a casa. Però, si vive in questa maniera. Comprendendo anche di essere direttamente protagonisti di una esperienza professionale impensabile e unica”.

Mentre l’attività diretta dal dottor Ognibene va avanti no-stop h24, arrivano dunque anche importanti rassicurazioni. “Ci hanno promesso l’aumento della produzione di reattivi. Con un rifornimento garantito”.