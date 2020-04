Coronavirus, 12 guariti e 9 nuovi casi nell'Aretino: tra i positivi al Covid anche un bambino di 2 anni

A Manaus in Brasile fosse comuni per far fronte ad aumento decessi per coronavirus

(Agenzia Vista) Manaus, 22 aprile 2020 A Manaus in Brasile fosse comuni per far fronte ad aumento decessi per coronavirus In Brasile sono state scavate fosse comuni per seppellire una parte dei morti per coronavirus a Manaus, nello Stato di Amazonas. Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev