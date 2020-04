Coronavirus, il sindaco Ghinelli chiude tutto per il 25 aprile e il primo maggio. Le eccezioni

Dopo la chiusura del mercato del sabato ad Arezzo anche per i banchi di generi alimentari prevista per il 25 aprile e dei mercati rionali di Saione e Sant'Agostino per il primo maggio, arriva in corrispondenza di queste giornate un'analoga misura per tutte le attività commerciali, comprese quelle tramite distribuzione automatizzata di beni. Due festività - quelle del 25 aprile e del primo maggio - durante le quali come prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli, ad Arezzo saranno aperte solo farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali. "E' fatta salva - spiega una nota diramata dal Comune di Arezzo - nel rispetto della legislazione vigente, la sola vendita a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità ed esclusivamente mediante prenotazione online o telefonica e non presso l'esercizio commerciale".