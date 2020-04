Coronavirus, muoiono in una mattina altre due anziane della Rsa di Montevarchi

Coronavirus, altre due vittime tra gli ospiti della Rsa di Montevarchi. Un'altra giornata di dolore in Valdarno per il decesso - all'ospedale San Donato di Arezzo - di due anziane, di 97 e 98 anni, entrambe ospiti della rsa di Montevarchi.

Il decesso della prima donna è avvenuto alle 8 di oggi, domenica 26 aprile, presso l'ospedale di Arezzo dove l'anziana era ricoverata nel reparto di Malattie infettive.

Il secondo decesso è avvenuto nemmeno due ore più tardi. Alle 9.50, sempre presso lo stesso reparto del nosocomio aretino, si è spenta una anziana di 98 anni. Anche lei era una ospite della Rsa di Montevarchi, risultata positiva al Covid 19.

Sale così purtroppo a 14 il totale dei decessi tra gli ospiti della struttura per anziani di Montevarchi.

Di questi, per due manca la certificazione, per cui, stando alle informazioni fornite dalla Asl Toscana Sud Est, si tratta di anziani per i quali erano presenti altre patologie.