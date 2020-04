Coronavirus, nell'Aretino solo due casi, zero ad Arezzo città. E le guarigioni sono in tutto dieci

Coronavirus, in provincia di Arezzo solo due casi. Zero in città. E un totale di altri dieci guariti. Sono i tre dati importanti dell'aggiornamento pervenuto dalla Asl Toscana Sud Est, relativo al livello di diffusione del Covid 19 nel territorio aretino.

I dati riferiti all'arco di tempo che va dalle ore 14 del 27 aprile alle ore 14 del 28 aprile 2020 mostrano come i contagi in provincia di Arezzo siano soltanto due. Uno a Loro Ciuffenna e un altro caso a San Giovanni Valdarno. Ancora dunque il Valdarno la vallata più colpita.

Non sono stati invece registrati contagi in città.

In merito alle guarigioni, nel territorio provinciale sono dieci in totale e così distribuite: tre ad Arezzo città e poi una per ogni comune rispettivamente a Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Cortona, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Sansepolcro.