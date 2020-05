Coronavirus, primo maggio di sollievo: zero casi di contagio ad Arezzo e solo quattro in provincia

Coronavirus, il bollettino del primo maggio 2020 diffuso dalla Asl Toscana Sud Est fa tirare un sospiro di sollievo, dopo una brusca ripresa dei contagi che era stata registrata nel giorno precedente.

Il report riferisce di zero casi positivi in città, ad Arezzo capoluogo, e di soli quattro casi di contagio nel territorio della provincia. Si tratta specificatamente di un caso a Cavriglia, uno a Montevarchi, uno a Poppi e uno a Marciano della Chiana.

I dati sono riferiti alla fascia temporale di rilevamento compresa tra le ore 14 del 30 aprile e le ore 14 del primo maggio.

L'età è così rappresentata: per Cavriglia una persona di 73 anni; Montevarchi 47 anni; Poppi 91 anni e Marciano della Chiana 40 anni.

Alla data del 30 aprile 2020 (in questo caso vale fino alle ore 24) i casi di guarigione sono stati 9 in più rispetto al giorno precedente, in totale in provincia di Arezzo sono quindi risultati fuori dal Covid 19 in 164.