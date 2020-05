Arezzo, il sindaco Ghinelli: "Strade chiuse nei fine settimana per aiutare il commercio"

La ripartenza del commercio passa anche attraverso un aumento degli spazi disponibili all'aperto per ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali. "Il Comune di Arezzo vuole favorire l'aumento di questi spazi - ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli oggi, venerdì primo maggio, nella sua consueta diretta streaming da Palazzo Cavallo - Nei fine settimana in città chiuderà un numero maggiore di strade per rendere ancora più attrattiva la città", anche da un punto di vista turistico. Un tema, quello dell'utilizzo dei luoghi all'aperto, che è stato anche al centro del confronto di giovedì 30 aprile tra amministrazione comunale e associazioni di categoria. Un'altra riunione operativa vedrà invece il Comune di Arezzo affrontare il tema scuole: è fissata per martedì 5 maggio e, come sottolineato dal sindaco, tra i punti sotto esame ci sarà anche quello del reperimento di nuovi locali: "Dobbiamo trovare nuovi spazi aggiuntivi, per avere tutte la carte in regola quando le scuole riapriranno a settembre". Nel corso della diretta sono stati affrontati anche i temi economici e quelli legati alle riaperture del 4 maggio con Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre e Chimet, mentre per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Polizia municipale sono state 50 le persone controllate e 10 le sanzioni scattate.