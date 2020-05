Arezzo, Coronavirus: i negozi di Castiglion Fiorentino aprono vetrina su internet per commercio

Al via la piattaforma www.botteghecastiglionesi.it. Da oggi è possibile vendere ed acquistare i prodotti delle botteghe castiglionesi. In tempo di pandemia da Covid-19, domanda e offerta accorciano le distanze e si ritrovano sulla piattaforma creata dal comune di Castiglion Fiorentino.

Oltre 40 le richieste pervenute dai negozianti per creare la loro vetrina virtuale. Alimentari, aziende agricole ed ottici ma anche abbigliamento, oggettistica, profumerie, vendita di materiali edili, parrucchieri oltre alle farmacie ed erboristerie, ai professionisti della bellezza e alle gioiellerie, ai fioristi, alle pasticcerie e gelaterie e ai negozi per accessori e abbigliamento sportivi. www.botteghecastiglionesi.it è una infrastruttura web che consentirà la ripartenza dell’economia locale visto che alla bottega tradizionale si affianca quella virtuale che potrà “catturare”, una volta fuori dalla fase emergenziale, clienti anche fuori comune.

Il nome del portale e-commerce collegato alle attività produttive del territorio per la vendita online dei prodotti, botteghecastiglionesi, è stato individuato dagli stessi operatori commerciali dopo una votazione social. Su 350 voti registrati ha vinto il brand “botteghe castiglionesi” con il 65% dei consensi (217 voti), secondo posto con 94 voti (28%) per “castiglionfiorentinoshop.it” e in terza posizione con 22 voti (7%) per “castiglionfiorentinomarket.it “. “Seguendo le regole date dall’emergenza Covid-19 e quindi cercando di limitare assembramenti e file davanti ai negozi abbiamo creato uno strumento di vendita online che sia di aiuto sia per le attività che gli stessi castiglionesi.

Una piattaforma e-commerce che raccoglie le diverse tipologie merceologiche presenti nel nostro territorio. Ad oggi si contano una quarantina di botteghe registrate ma è sempre possibile iscrivere la propria bottega nella piattaforma. Il sistema è molto semplice come è semplicissimo poter comprare i prodotti. www.botteghecastiglionesi.it è sicuramente uno strumento valido per questa emergenza ma ciò non toglie che piò essere un volano di crescita economica dedicate alle piccole vicinato” conclude l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.