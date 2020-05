Coronavirus, i nuovi contagiati nell'Aretino sono nove, i guariti due

Coronavirus, sono nove i nuovi casi di contagio nell'Aretino che il bollettino della Asl Toscana Sud Est diffuso sabato 2 maggio. Il report giornaliero riporta i dati dei nuovi positivi riferiti al periodo tra le ore 14 del primo maggio e le ore 14 di sabato 2 maggio.

Nove persone quindi sono risultate positive al Covid 19 in provincia di Arezzo. Si tratta di un 28enne contagiato ad Arezzo città, e poi un caso a Castiglion Fiorentino (65 anni), uno a Cavriglia (47 anni), due a Cortona (34 e 40 anni) e ancora due a Laterina Pergine Valdarno (42 e 47 anni), e due a Terranuova Bracciolini, dove risultano contagiati un 15enne e una persona di 46 anni.

I guariti - in base ai dati aggiornati nello stesso report - sono due, portando il totale delle persone uscite dall'infezione a 172 in provincia di Arezzo. Dal 29 aprile invece, in tutta la Asl Toscana Sud Est, non sono stati registrati decessi per Covid 19.