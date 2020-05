Coronavirus, i contagiati Comune per Comune in provincia di Arezzo: i dati dal primo febbraio al 30 aprile

Coronavirus, tre mesi di monitoraggio sui casi positivi emersi nei 36 Comuni della provincia, dall’inizio dell’epidemia. E' il numero totale delle persone contagiate dal Covid 19 in ciascun paese e città dell'Aretino, riferito al periodo di osservazione che va dal primo febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I numeri sono quelli raccolti dalla Asl Toscana Sud Est.

Dati che alla fine riportano il numero dei contagiati a poche unità in ogni paese, con percentuali che solo in due casi superano l’1% della popolazione residente (a Badia Tedalda e Sestino) per stare addirittura a zero persone infettate in ben sette comuni dell’Aretino, ovvero le "isole felici" di Marciano della Chiana, Castiglion Fibocchi, Monterchi, Talla, Chitignano, Ortignano Raggiolo e Montemignaio.

Il quadro generale, a tre mesi dalla diffusione dell’infezione e dall’avvio della registrazione dei casi positivi al Covid 19, riporta a una media dello 0,17% dei contagiati sulla popolazione aretina. Su 342.654 cittadini, i casi totali di contagio sono 607, con picchi di incidenza legati in particolare alla presenza nei territori di Rsa, le strutture di assistenza per anziani.

Vedi il caso di Montevarchi, il centro con più contagiati in assoluto: 113 positivi, seguito da Bucine con 68 casi e San Giovanni con 45.

C’è poi Badia Tedalda (l’unica “zona arancione”) con 37 casi e Sansepolcro 35.

I dati, che riguardano il periodo che va dal primo febbraio al 30 aprile, mostrano ad Arezzo lo 0,09% di persone positive al Coronavirus (92 casi), come anche Comuni dove c’è stato soltanto un caso (Caprese Michelangelo e Castel San Niccolò) o due (Anghiari, Castel Focognano, Monte San Savino).

Nella tabella e qui sotto, dunque, tutti i dati, Comune per Comune, con numeri assoluti (e nella tabella anche la percentuale) sull’incidenza dell’infezione nella popolazione residente (ultimo aggiornamento al 30 aprile 2020):

Arezzo 92

Montevarchi 113

Cortona 18

San Giovanni Valdarno 45

Sansepolcro 35

Castiglion Fiorentino 14

Terranuova Bracciolini 28

Bibbiena 23

Bucine 68

Castelfranco Piandiscò 11

Cavriglia 16

Foiano della Chiana 4

Civitella in Val di Chiana 7

Monte San Savino 2

Laterina Pergine Valdarno 12

Subbiano 3

Poppi 8

Loro Ciuffenna 13

Pratovecchio Stia 8

Anghiari 2

Capolona 10

Lucignano 3

Marciano della Chiana 0

Castel Focognano 2

Pieve Santo Stefano 5

Castel San Niccolò 1

Castiglion Fibocchi 0

Chiusi della Verna 4

Monterchi 0

Caprese Michelangelo 1

Sestino 22

Badia Tedalda 37

Talla 0

Chitignano 0

Ortignano Raggiolo 0

Montemignaio 0