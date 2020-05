Coronavirus e fase 2. Si riparte per ora con lo stesso numero di treni, ridotti del 37% rispetto allo standard delle corse iniziali (58 al giorno, ora una quarantina). Ma da stamani, lunedì 4 maggio 2020, a cambiare saranno le modalità di accesso sui mezzi delle linee Arezzo-Stia o Arezzo-Sinalunga e Arezzo Firenze, gestite da Lfi.

“Controlleria” a terra alle stazioni. Chi ha la mascherina sale, altrimenti si resta a piedi. Una modalità diversa, rispetto alle scorse settimane, quando per la poca utenza che ancora utilizzava le rotaie per spostarsi per ragioni essenziali e di lavoro la possibilità di incappare in controlli era limitata a una volta saliti a bordo. Ma da oggi, con l’allargamento delle maglie del nuovo Decreto ministeriale, le misure di prevenzione aumentano.

Il Gruppo Lfi Spa, guidato dal presidente Maurizio Seri, ha mantenuto al lavoro in questi difficili mesi di emergenza Coronavirus tutto il personale. Evitato qualsiasi strumento di integrazione al reddito, dopo un accordo sindacale. Tutti i dipendenti (75) hanno continuato a lavorare sui mezzi (55 addetti tra macchinisti e capotreno) o a terra (in ufficio o altri dieci impiegati nell’officina di Lfi presso il deposito di Pescaiola), potenziando i servizi di controllo per il rispetto dei parametri di sicurezza tra i passeggeri. Ma è stato uno sforzo notevole.

In marzo, quando almeno per i primi dieci giorni l’attività era quasi costante, Lfi ha registrato una perdita di 130 mila euro, che è lievitata a 145 mila nel mese di aprile, con il blocco totale per tutti e trenta i giorni. Blocco della mobilità delle persone, che ha portato sempre in aprile a un calo del 90 per cento dell’utenza, passando dalle circa 5mila unità di passeggeri al giorno ai 450-500 massimo ogni giornata.

“Abbiamo iniziato a vedere un lieve aumento solo quest’ultima settimana, toccando una perdita di utenza dell’85% - spiega il presidente Maurizio Seri -. Il grosso della ripresa ce lo aspettiamo dal 18 maggio, quando a ripartire saranno la maggior parte delle attività commerciali. Sui nostri treni viaggiano abitualmente operatori ma anche clienti di negozi, che riprenderanno a circolare”.

In queste settimane Lfi si è dovuta quindi riadattare per garantire comunque il servizio. “Abbiamo avuto spese per 180 mila euro solo per dispositivi di protezione (mascherine, sanificazioni) che ci copriranno fino a luglio. Ma al contempo abbiamo tenuto in servizio corse con treni che hanno visto a bordo a volte anche soltanto dieci persone. Abbiamo comunque dovuto garantire le corse, è un obbligo di servizio che va assicurato nelle nostre ore di picco di utilizzo della nostra linea”.

Il cambiamento più significativo per Lfi, che tiene in movimento dodici treni (due Jazz solo per la tratta Arezzo-Firenze, l’unica che non è stata toccata dal ridimensionamento con l’emergenza; e poi quattro Minuetto, due Ale 801 e quattro Leprine), avverrà quando sui propri mezzi torneranno gli studenti delle scuole. “Se ne riparlerà a settembre, ma ci stiamo attrezzando. Al di là dei posti alterni e di sistemi di protezione, avremo bisogno - sostiene Seri - di una rivisitazione generale del mondo della scuola e del lavoro. Il Tpl per alcuni è l’unica possibilità di trasporto. Siamo consapevoli che il servizio conosciuto fino ad oggi è superato. Saremo nella condizione di non poter aumentare i mezzi (la ferrovia è monobinario) ma anche di dover garantire il servizio. Servirà creare una regia unica, modulare orari, adattarsi. Potremo ripensarci come una sorte di metropolitana di superficie, incrementando le corse su tratte e città intermedie e senza arrivare ogni volta ai capolinea, questo sia in direzione Casentino (Stia) sia in Valdichiana (Sinalunga)”.

Una riorganizzazione non da poco. Intanto da oggi le nuove regole: “A bordo - conclude Seri - non si sale senza mascherina. Controlli a terra, per salvaguardare i passeggeri e il nostro personale”. E ancora sanificazioni ricorrenti: sui treni giornaliere, nelle stazioni con cadenza settimanale.