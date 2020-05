Coronavirus, 4 nuovi contagi in provincia di Arezzo: due trasferiti nell'albergo sanitario. Sono 17 i guariti

Coronavirus, risalgono i contagiati in provincia di Arezzo. Nel bollettino della Asl Toscana Sud Est che rileva in nuovi positivi emersi tra le ore 14 dellì8 maggio alle ore 14 di oggi, sabato 9 maggio, sono stati registrati quattro contagiati.

Sono tutti delle vallate della provincia di Arezzo. Zero casi "diretti" in città. Si tratta in particolare di un caso a Laterina Pergine Valdarno, uno a Terranuova Bracciolini e due indicati come "Arezzo", ma che in realtà fanno riferimento a due persone, rispettivamente di Cavriglia e di Bibbiena, che sono state portate ad Arezzo per essere ospitate nell'albergo Sanitario allo Sport College, dove smaltiranno la loro fase di isolamento, in attesa della guarigione.

L'uomo di Terranuova, 74 anni, invece è ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena.

In provincia di Arezzo sono invece guarite 17 persone. E sono così distribuite: una ad Arezzo, due a Cavriglia, una a Capolona, una a Laterina Pergine Valdarno, otto persone a Montevarchi, una a San Giovanni Valdarno, tre a Terranuova Bracciolini.