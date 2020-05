Coronavirus, nell'Aretino quattro nuovi contagiati: c'è anche un 13enne. Cinque i guariti

Coronavirus, il bollettino di domenica 10 maggio registra quattro nuovi contagiati nell'Aretino. Si tratta di una persona di 48 anni di Arezzo e di tre persone di Montevarchi, tra le quali un ragazzino 13enne. Tra loro anche due persone di 39 e 46 anni.

Tutti sono sotto osservazione al domicilio.

Sono state invece registrate cinque guarigioni, rispettivamente un caso nei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Montevarchi e due casi a Terranuova Bracciolini. In totale, dunque, i guariti dal Covid in provincia di Arezzo al 9 maggio sono 316.

La Asl Toscana Sud Est ad oggi ha in carico 523 persone in tutta l'Area Vasta, con 876 persone guarite. Dei 523, 377 sono a domicilio e 67 ricoverati in ospedale. Il totale dei tamponi effettuati è di 43.981 test.