Lavoro, bonus 600 euro a 27 mila aretini

I soldi della cassa integrazione che tardano ad arrivare e le nuove richieste di ammortizzatori sociali presentate dalle aziende e poi il quadro dei pagamenti del bonus 600 euro che, a distanza di poco più di un mese dal via, si è delineato nelle sue dimensioni. E’ l’immagine che fotografa, anche a livello aretino, un mondo del lavoro che si trova a cavallo tra la Fase 2 e l’entrata in vigore del nuovo decreto. Si guarda alla ripartenza ma con addosso il peso degli effetti del lockdown. Il quadro della situazione lo raccontano i numeri. Nell’Aretino sono state 27.590 le pratiche relative ai bonus 600 euro liquidate dall’Inps. Poi ci sono 2.828 (alla data del 29 aprile) richieste di cassa integrazione ordinaria per l’industria. I settori più interessati sono quelli del manifatturiero, poi l'orafo e la moda. Per quanto riguarda il mondo artigiano i primi pagamenti del Fondo bilaterale di integrazione salariale - l’ammortizzatore sociale della categoria - sono arrivati a fine aprile. Rimanendo tra le aziende artigiane - stando ai dati dell’Osservatorio di Cna - alla data del 13 maggio sono 1.919 le realtà che hanno fatto ricorso al Fondo bilaterale, 9.003 i dipendenti interessati. Piccola e media industria: secondo Cna sono stati sottoscritti 132 accordi sindacali di Cigo Covid-19 che hanno coinvolto 3.113 lavoratori. Sempre per il mondo artigiano, per il settore del commercio, il terziario, i servizi, il mondo della cooperazione, a cui si applica la Cig in deroga, l’8 maggio erano 90 le domande presentate che hanno interessato 247 dipendenti.