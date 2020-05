Coronavirus, zero casi di contagio nell'intera area della Asl Toscana Sud Est: è la prima volta

Coronavirus, zero casi di contagio nell'intero territorio della Asl Toscana Sud Est, e quindi nelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto. Lo rende noto il bollettino dell'Azienda sanitaria, con i dati relativi ai nuovi positivi monitorati tra le ore 14 del 20 e le ore 14 del 21 maggio 2020.

E' la prima volta in assoluto che accade dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'area vasta seguita dalla Asl Toscana Sud Est è risultata quindi priva di nuovi casi positivi al Covid 19.

I guariti sono invece 9 nell'arco delle stesse 24 ore. Non ci sono però guariti nella provincia di Arezzo. Sono 4 quelli in provincia di Siena e 5 in provincia di Grosseto. Nella suddivisione per Comune risultano: 1 a Chiusi, 1 a Civitella Paganico, 4 a Grosseto, 1 a Poggibonsi, 1 a Sarteano, 1 a Sinalunga.

In totale sono 282 i casi attualmente in carico alla Asl Toscana Sud Est. Tra questi 179 persone si trovano in isolamento domiciliare, 38 ricoverate in ospedale. Sono in totale 1.130 i guariti.

Sempre dalle ore 14 dal giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 maggio sono stati effettuati 946 tamponi di cui sono stati individuati 11 positivi (ripetizioni + nuovi casi). In merito a questi 11 positivi, "si tratta - ha spiegato il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D'Urso - di soggetti già classificati come “casi” che, non avendo sintomi, hanno effettuato il tampone (dei due programmati) come previsto, per monitorare il percorso di guarigione". Come è noto, infatti, si è giudicati guariti dall’infezione Covid-19 soltanto dopo avere avuto due tamponi risultati negativi in successione.