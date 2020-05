Coronavirus, altra giornata da zero contagi in tutta la provincia di Arezzo

Coronavirus, zero contagi in tutta la provincia di Arezzo. Ancora un dato ottimo per tutto il territorio aretino nel report sui nuovi casi positivi al Covid 19 diffuso dalla Asl Toscana Sud Est e relativo alle 24 ore tra le ore 14 di venerdì 22 maggio e le ore 14 di sabato 23 maggio 2020.

Nessun caso di contagio quindi nell'intera provincia di Arezzo, mentre riguardo alla Area Vasta della Asl Toscana Sud Est (Arezzo-Siena-Grosseto) l'unico caso di contagio risulta a San Gimignano, nel Senese.

I guariti in totale invece sono sei. Di questi, due in provincia di Arezzo, tre in provincia di Grosseto e uno in provincia di Siena.

Dei due guariti aretini il comune di residenza è Arezzo città e Foiano della Chiana.

In totale, a sabato 23 maggio i casi in carico alla Asl sono 196. Di questi, 164 sono in isolamento domiciliare e 32 in ospedale.

Il totale dei guariti è di 1.158.